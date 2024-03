Russia: Cremlino, ancora da stabilire giorno in cui Putin esprimerà voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attuale capo dello Stato russo, Vladimir Putin, potrà votare in qualsiasi dei tre giorni stabiliti per le elezioni, ma non è ancora stato stabilito quando ciò avverrà. Lo ha detto nel corso di un briefing con la stampa il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Le elezioni presidenziali iniziano domani e si concludono domenica 17 marzo. "Putin può votare in uno qualsiasi dei tre giorni, come tutti i cittadini, venerdì, sabato o domenica", ha detto Peskov ai giornalisti, rispondendo a una domanda in merito. (Rum)