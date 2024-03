Migranti: Papa Francesco, tratta di esseri umani è schiavitù moderna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve maggiore “consapevolezza e sensibilizzazione sulla piaga sociale della tratta di esseri umani, una forma moderna di schiavitù che viola la dignità della persona e i suoi diritti”. E’ quanto contenuto in un telegramma di Papa Francesco a firma di Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, letto dall‘ambasciatore d’Italia presso la Santa Sede, Francesco Di Nitto, in occasione del convegno sulla tratta in corso oggi a Palazzo Borromeo. Il Papa ha incoraggiato ad agire “con coraggio e determinazione per contrastare tale fenomeno drammatico globale che colpisce particolarmente donne e bambini, sovente vittima di conflitti, migrazioni e abusi di ogni genere”. Il pontefice ha esortato ad ascoltare le vittime di queste “situazioni dolorose” affinché sia contrastata “ogni forma di sfruttamento e si possa ritornare a sognare un mondo in cui tutte le persone possano vivere con libertà e dignità”. (Res)