Serbia: proseguono senza opposizioni consultazioni su elezione organi e delegazioni parlamentari

- Oggi nel Parlamento serbo sono proseguite le consultazioni in merito all'elezione del vicepresidente dell'Assemblea nazionale, dei membri degli organi di lavoro e delle delegazioni parlamentari permanenti nelle istituzioni internazionali. Lo riporta l'emittente radiotelevisiva "Rtv", secondo cui alle consultazioni hanno partecipato i rappresentanti della lista "Aleksandar Vucic-La Serbia non deve fermarsi" guidata dal Partito progressista serbo (Sns), membri della coalizione riunita attorno al Partito socialista (Sps) e dell'Alleanza degli ungheresi della Vojvodina nonché membri delle liste "Noi-La voce del popolo". I deputati della lista dell'opposizione di centrosinistra "La Serbia contro la violenza" e della coalizione "Milos Jovanovic, Nada per la Serbia" non hanno invece risposto all'invito alle consultazioni. (Seb)