G7: sindaco Verona, aprire qui le ministeriali grande orgoglio e responsabilità

- Per Verona ospitare il primo dei 23 appuntamenti ministeriali del G7 in programma quest’anno in Italia è un orgoglio ed “una grande responsabilità”. Così il sindaco di Verona, Damiano Tommasi, ha commentato oggi l’apertura dei lavori del G7. “Partire da Verona mi carica di responsabilità, dobbiamo essere all’altezza”, ha detto Tommasi, ragionando sui vantaggi che un simile evento può portare anche al territorio. “Il vantaggio è capirsi in un sistema globale che guarda anche a Verona, con aziende che sono anche di livello internazionale”. (Res)