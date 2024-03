Mar Rosso: "Ria Novosti", gli Houthi effettuano con successo test missile ipersonico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le milizie yemenite filoiraniane Houthi hanno effettuato con successo un test di un missile ipersonico. Lo ha riferito una fonte dell'agenzia di stampa russa "Ria Novosti" vicina al gruppo formalmente noto come Ansar Allah. Il missile può raggiungere una velocità sino a 10 mila chilometri all'ora e funziona a combustibile solido. Gli Houthi hanno in programma di iniziare a produrre il missile in modo da utilizzare durante gli attacchi nel Mar Rosso, nel Mar Arabico e nel Golfo di Aden, nonché contro obiettivi in Israele, ha aggiunto la fonte. Allo stesso tempo, ha continuato la fonte di "Ria Novosti", gli Houthi hanno aggiornato i loro missili e droni, modificando le testate esplosive. I test sono durati tre mesi e la forza distruttiva delle testate migliorate è stata raddoppiata. (Rum)