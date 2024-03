G7: Verona ospita la ministeriale dell'Innovazione - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci saranno il ministro dell’Innovazione, della scienza e dell’industria del Canada, Francois-Philippe Champagne; il vice cancelliere e ministro dell’Economia e dell’azione climatica della Germania, Robert Habeck; il viceministro dell’Economia, del commercio e dell’industria del Giappone, Taku Ishii; il viceministro degli Affari interni e delle comunicazioni giapponese, Junji Hasegawa. Presenti anche la segretaria di Stato per la Scienza, l’innovazione e la tecnologia del Regno Unito, Michelle Donelan; la segretaria di Stato per il digitale della Francia, Marina Ferrari; la Senior counselor per l’AI e lo sviluppo dell’occupazione del dipartimento del Commercio Usa, Zoe Baird; la commissaria per la concorrenza della Commissione europea Margrethe Vestager. Agli appuntamenti ministeriali parteciperanno inoltre come Paesi invitati i rappresentanti della Corea del Sud, degli Emirati Arabi Uniti e dell’Ucraina. (Res)