Francia-Ucraina: Senato approva accordo di sicurezza bilaterale

- Nella serata di ieri il Senato francese ha approvato l'accordo di sicurezza tra la Francia e l'Ucraina. I voti a favore sono stati 293, mentre i contrari 22. L'Assemblea nazionale aveva in precedenza dato il via libera al testo. Le votazioni nella Camera alta del Parlamento francese, dominata dai senatori del partito dei Repubblicani, si sono svolte in clima di relativa tranquillità, a differenza di quanto avvenuto nella Camera bassa.(Frp)