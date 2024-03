Cisgiordania: prevista per oggi nomina nuovo premier Autorità nazionale palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, dovrebbe nominare nel corso della giornata l'attuale presidente del Fondo di investimento per la Palestina, Mohammad Mustafa, come nuovo premier dell'Anp. Lo si apprende dall'emittente panaraba satellitare di proprietà qatariota "Al Jazeera". Mustafa, 70 anni, è stato vice primo ministro per gli Affari economici dell'Anp nel 2013, nonché premier e ministro dell'Economia nazionale dal 2013 al 2015. Il primo ministro uscente, Mohammad Shtayyeh, aveva annunciato le dimissioni il 26 febbraio scorso. (Res)