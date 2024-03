Regno Unito: governo vara nuove misure contro fondamentalismo islamico e estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo britannico si prepara ad annunciare l'intenzione di identificare e condannare gruppi fondamentalisti islamici e di estrema destra che incitano all'odio e minano la democrazia. Michael Gove, il ministro per le Pari opportunità, l'Edilizia abitativa e le Comunità britannico, ha elaborato una nuova definizione di estremismo, nell'ambito della quale verrà pubblicato un elenco di gruppi non criminali a cui è vietato esercitare qualsiasi influenza sulla politica del governo. Come riporta la stampa britannica, ai funzionari politici verrà chiesto di tagliare tutti i finanziamenti governativi e di bloccare tutti gli incontri con qualsiasi gruppo per garantire che non stiano inavvertitamente dando loro "piattaforma o legittimità per promuovere ideologie estremiste". Questa mossa è stata presa in considerazione dopo l'aumento dei crimini d'odio in seguito alla guerra a Gaza. Tuttavia, si prevedono possibili ricorsi legali da parte dei gruppi inclusi nell'elenco, come il Muslim Council of Britain e Cage International, che hanno riferito di valutare azioni legali qualora verranno inseriti nella lista. (Rel)