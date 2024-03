Russia: Commissione elettorale, presidenziali si svolgono in ambiente internazionale "tossico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elezioni presidenziali della Federazione Russa che prendono il via domani si svolgono per la prima volta in una situazione "difficile ed estrema", nel mezzo di "un'atmosfera internazionale tossica". Lo ha dichiarato la presidente della Commissione elettorale centrale, Ella Pamfilova, presentando un rapporto alla vigilia delle elezioni. "Per la prima volta, le elezioni si svolgono in una situazione così difficile ed estrema, quando è stata creata un'atmosfera tossica internazionale, ovviamente, di fronte a continue minacce e masse di altri fenomeni negativi", ha detto Pamfilova. "Abbiamo previsto tutto questo, in linea di principio, non era la prima volta, quindi ci siamo assicurati, e in tutte le regioni sono stati determinati locali di riserva, alternativi seggi elettorali", ha aggiunto la funzionaria. (Rum)