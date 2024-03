Foggia: Gdf, 20 misure cautelari per frodi previdenziali e immigrazione clandestina (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo è stato destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari, il secondo del provvedimento cautelare che ne ha disposto la custodia in carcere. Inoltre, laddove si presentavano difficoltà procedurali o istanze a rischio di rigetto, i responsabili del caf sarebbero intervenuti immediatamente grazie alla collaborazione consapevole di un funzionario Inps preposto al pagamento delle indennità, che ne avrebbe velocizzato la procedura ed assicurato la buona riuscita. Il predetto funzionario è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nel corso delle indagini emergeva anche un secondo e parallelo filone investigativo, basato sempre sull’utilizzo di società fittizie, questa volta non per frodare lo Stato, ma per agevolare, dietro pagamento di una somma di denaro, l’ingresso nel territorio nazionale di cittadini extracomunitari a fronte di assunzioni fasulle. Infatti, attraverso ulteriori società agricola “fantasma”, gli indagati avrebbero richiesto l’assunzione di n. 337 lavoratori extracomunitari beneficiando del c.d. “Decreto Flussi”. In tal modo sarebbe stato garantito agli extracomunitari il rilascio del visto di ingresso in Italia per motivi di lavoro a fronte del pagamento di una somma di denaro, pari a circa 3.000 euro a persona. Tali condotte vengono ritenute integrare il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina. Al centro delle attività indagate, il medesimo imprenditore agricolo cerignolano in concorso con nove procacciatori, sia italiani che extracomunitari, dislocati sul territorio nazionale: a Vasto (CH), Rescaldina (MI), Montemilone (PZ) ed in Francia. Tra questi rientra anche un pubblico ufficiale che in due occasioni avrebbe utilizzato l’autovettura di servizio per consegnare le somme raccolte al gestore della frode. Anche rispetto a tali soggetti sono stati emessi provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Anche in tale contesto il consulente fiscale e del lavoro avrebbe ricoperto un ruolo centrale, predisponendo il fatturato “cartolare” delle aziende agricole “fantasma”, con false fatturazioni, contratti di fitto di terreni fittizi e false idoneità alloggiative, documenti necessari a giustificare la richiesta di manodopera estera ai fini del rilascio da parte degli organi preposti al controllo del nulla osta all’ingresso degli extracomunitari nel territorio nazionale. (segue) (Com)