Cina: Chen Xiaodong è il nuovo viceministro degli Esteri

- Chen Xiaodong è stato nominato viceministro degli Esteri della Cina. Lo si legge in un comunicato del ministero delle Risorse umane. Nato nel 1965 nella provincia orientale dell’Anhui, Chen ha conseguito un master in amministrazione aziendale ed è un diplomatico di lungo corso. Oltre agli incarichi ricoperti presso il dipartimento di Asia occidentale e Nord Africa presso il ministero degli Esteri, è stato ambasciatore a Singapore dal 2015 al 2017. Dal 2020 fino alla nomina a viceministro degli Esteri è stato l’inviato diplomatico della Cina in Sudafrica. (Cip)