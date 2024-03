Spagna: governo rinuncia a presentare bilancio 2024 dopo anticipo elezioni in Catalogna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo rinuncerà a presentare il bilancio dello Stato 2024 dopo l'annuncio delle elezioni anticipate in Catalogna e si concentrerà su quello 2025. E' quanto affermato dalla ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero. "La convocazione delle elezioni in Catalogna modifica lo scacchiere politico. I bilanci sono stati prorogati. Realisticamente, dobbiamo approfittare di questo lavoro e di questi pre-accordi per lavorare a quelli 2025", ha detto Montero. Secondo fonti governative consultate dal quotidiano "El Pais", il presidente del governo, Pedro Sanchez, ritiene che non abbia senso negoziare i conti con i partiti in attesa delle elezioni catalane. La trattativa sarebbe molto complicata nel bel mezzo della pre-campagna elettorale, perché ogni partito avrebbe voluto ottenere il massimo possibile in vista di un'elezione molto aperta e combattuta. (segue) (Spm)