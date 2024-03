Spagna: governo rinuncia a presentare bilancio 2024 dopo anticipo elezioni in Catalogna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questo motivo, il premier ha ordinato ai suoi più stretti collaboratori, guidati dalla ministra Montero, di iniziare a lavorare ai conti pubblici 2025 "con calma" e quando la situazione politica in Catalogna sarà chiarita. L'idea sarebbe, in tal caso, di approvarli alla fine dell'anno, iniziando la loro elaborazione a settembre o ottobre. Ieri, in seguito alla bocciatura della legge di bilancio 2024, il presidente della Catalogna, Pere Aragones, ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate il 12 maggio prossimo, nove mesi prima della fine naturale della legislatura. (segue) (Spm)