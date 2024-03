Spagna: governo rinuncia a presentare bilancio 2024 dopo anticipo elezioni in Catalogna (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le linee rosse e i blocchi dall'uno all'altro hanno portato alla bocciatura del bilancio con il maggior numero di risorse della storia", ha detto Aragones in una dichiarazione pubblica. Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed il Partito socialista catalano (Psc) non sono riusciti a ottenere il sostegno degli altri partiti presenti in Parlamento, in particolare Uniti per la Catalogna (JxCat) dell'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont e di En Comu Podem. (Spm)