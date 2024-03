Cina: avviata indagine dopo esplosione in un ristorante a Yanjiao

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione della contea cinese di Sanhe, nella provincia settentrionale di Hebei, ha avviato un’indagine per risalire alle cause dell’esplosione che ha provocato sette morti e 27 feriti in un ristorante di pollo fritto nella città di Yanjiao. L’esplosione, che stando alle indagini preliminari sarebbe stata causata da una fuga di gas, ha danneggiato le facciate degli edifici circostanti e diverse autovetture. Le operazioni di salvataggio sono state terminate e sinora 14 persone sono state dismesse dall’ospedale. (Cip)