24 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti di oggi a Napoli e in Campania:REGIONETappa a Napoli del camper della Flc, il sindacato della conoscenza della Cgil, contro l'autonomia differenziata. Annunciata la presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. All'incontro con i cittadini ed i lavoratori della scuola parteciperanno l'assessora all'istruzione della Regione Campania, Lucia Fortini, il segretario generale Cgil Napoli e Campania, Nicola Ricci, il segretario generale della Flc Campania, Ottavio De Luca. Rotonda Diaz - Napoli (ore 10.30).Al via la tre giorni della Bmt (Borsa mediterranea del Turismo), ventisettesima edizione, organizzata da Progecta. Presenti, tra gli altri, Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del turismo per i rapporti istituzionali; la presidente Enit spa Alessandra Priante; l'assessore al Turismo della Regione Campania Felice Casucci; l'assessora al Turismo del Comune di Napoli Teresa Armato; il patron di Progecta, Angioletto de Negri. Tra gli appuntamenti, alle ore 14:30 conferenza stampa di Leonardo Massa, vice president southern Europe di Msc Crociere, alle ore 14:30, presso il Padiglione 6. Mostra d'Oltremare (Sala Mediterraneo, padiglione 4 - stand 4027-29) in viale Kennedy - Napoli (ore 11.30).COMUNEAl via gli Stati generali della Fimaa Italia (Federazione italiana mediatori agenti d'affari). Nella prima giornata intervengono, tra gli altri, il presidente Confcommercio imprese per l'Italia, Carlo Sangalli, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il presidente di Confcommercio Campania Pasquale Russo e il presidente Fimaa Italia Santino Taverna. Si conclude il 16 marzo. Hotel Royal-Continental in via Partenope 38 - Napoli (ore 15).VARIEPresentazione dell'associazione Fai antiracket di Chiaiano intitolata a Francesco Tammaro, vittima innocente di camorra ucciso nel 1985. Alla presentazione interverranno il prefetto di Napoli Michele di Bari ed il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura prefetto Maria Grazia Nicolò. Conclude il procuratore di Napoli Nicola Gratteri. "Sporting Club Florida" in via G.A. Campano 174 - Napoli (ore 16).Incontro sugli "Strumenti di crescita per le Pmi. Accordo con la Banca di Credito Cooperativo di Napoli". Intervengono, tra gli altri, Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli e Amedeo Manzo, presidente Banca di Credito Cooperativo di Napoli. Unione industriali in piazza dei Martiri 58 - Napoli (ore 16).(Ren)