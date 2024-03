India-Bielorussia: conclusa visita ministro Esteri Aleinik, “incontri proficui” su temi economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Bielorussia, Sergej Aleinik, ha concluso ieri una visita di due giorni (12-13 marzo) in India su invito dell’omologo Subrahmanyam Jaishankar, con cui ha avuto un colloquio approfondito. Il ministro bielorusso ha avuto “incontri proficui” anche con i ministri del Commercio e dell’industria, Piyush Goyal, e della Sanità, Mansukh Mandaviya, e col segretario per i Servizi finanziari del ministero delle Finanze, Vivek Joshi, oltre che con rappresentanti della comunità d’impresa indiana. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Nuova Delhi. I due ministri degli Esteri, si legge nella nota, hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali e discusso di come rafforzare la cooperazione bilaterale in vari settori: commercio, economia, assicurazioni, difesa, istruzione, tecnologie informatiche, scienza e tecnologia. (segue) (Inn)