Regionali: Renzi, guai a darne una lettura nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che in Italia il vento stesse cambiando con le Regionali sarde è stata solo un'illusione: la presa del centrodestra nel Paese sembra ancora salda. E sotto questo riguardo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha parole di grande chiarezza: "Le elezioni regionali in Sardegna e Abruzzo - dice ad "Avvenire" - sono state un fenomeno locale: guai a dare una lettura nazionale. Altrimenti si rischia di doversi smentire, come è successo, il giorno successivo. Io credo che le difficoltà di Giorgia Meloni ci siano e si vedano in altro: da quando si è insediata, cosa ha fatto per il Paese? C'è una riforma degna di questo nome? Aiuti alle famiglie, ai lavoratori?". Tutti pensavano a un crollo di Forza Italia, che invece regge molto bene. Gli italiani sembrano guardare a Tajani come il leader centrista: "Forza Italia ha retto in Abruzzo grazie a liste ben costruite: dopo di che non vedo come un centrista possa votare un partito che ha rinunciato alla sua identità, garantista, popolare, per abbracciare il sovranismo di Giorgia Meloni". Quanto al Pd, "anziché farsi inseguire, ha scelto di inseguire Conte e le sue brame di leadership; dopo di che, i dati parlano chiaro. In Abruzzo come in Sardegna il M5s ha fatto flop. Scelte loro. Noi abbiamo scelto di stare al centro, lontani da populismi e sovranismi e da ogni campo largo". Avvenire ha avviato una campagna sull'esigenza di una legge sullo lus culturae: "Io sono favorevole a questa riforma e lo sono da sempre. Ma sono altrettanto certo che questo governo purtroppo non la approverà", conclude Renzi. (Rin)