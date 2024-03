Cina-India: Pechino, “rapida” soluzione dispute territoriali è nell’interesse di entrambi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una “rapida risoluzione” delle controversie al confine tra Cina e India serve gli interessi di entrambi i Paesi. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, nella consueta conferenza stampa a Pechino. La Cina auspica di poter mantenere la comunicazione con l’India attraverso i canali diplomatici e militari, con l’obiettivo di trovare una soluzione alle questioni di confine in tempi brevi e accettabile per entrambe le parti, ha aggiunto. Il portavoce ha ribadito che le dispute territoriali non dovrebbero influenzare il generale andamento delle relazioni bilaterali e che è anzi necessario rafforzare la fiducia reciproca ed evitare “incomprensioni e valutazioni errate”. (Cip)