Bosnia: Usa sanzionano tre rappresentanti Repubblica Srpska accusati di minare pace e stabilità

- Gli Stati Uniti hanno emesso sanzioni nei confronti di tre funzionari della Repubblica Srpska (entità serba della Bosnia Erzegovina) i quali, si legge nel comunicato pubblicato dal Dipartimento del tesoro, sono accusati di aver "minato la pace e la stabilità del Paese balcanico". Lo riporta l'emittente "Voice of America", secondo cui nella nota di spiegazione si legge che "il 9 gennaio di quest'anno, i tre hanno organizzato e celebrato la Giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska, un'attività dichiarata incostituzionale in Bosnia Erzegovina, aiutando così gli sforzi del presidente dell'entità Milorad Dodik di indebolire l'Accordo di pace di Dayton, l'autorità della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina e dell'Alto rappresentante". "Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per i continui tentativi di indebolire gli accordi di pace di Dayton e la Costituzione della Bosnia Erzegovina, due istituzioni chiave che sono state essenziali per la pace e la stabilità nella regione", ha sottolineato il sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria Brian Nelson. (Seb)