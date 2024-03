Europee: Renzi, von der Leyen una follower delle ideologie, non una leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Von der Leyen si è dimostrata totalmente inadeguata. Una follower delle ideologie, non una leader". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in una intervista ad "Avvenire". "Dalla politica estera" al fatto che "strizzi l'occhio a Orbán e ai conservatori, al tema dell'ambiente: ha abbracciato in modo ideologico il green deal, e con quale risultato? L'Europa ha aumentato l'uso del carbone e ha regalato pezzi di mercato alla Cina, colpendo le nostre industrie", ha aggiunto. Alla guida della Commissione secondo l'ex premier serve un politico con visione, che porti l'Europa "a essere protagonista e a non subire i processi ma a guidarli" ha concluso.(Rin)