Regionali: Foti (Fd'I), campo largo centrosinistra è orto dei miracoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul campo largo del centrosinistra in Abruzzo "penso che come campo di patate possa andare benissimo, ma soprattutto: si tenta di vendere per campo quello che è un orto dei miracoli". Così il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Tommaso Foti, in una intervista alla "Verità", spiega: "In ogni caso, a Conte e Schlein bisogna riservare una nota di poesia. Potremmo fare di bei versi del D'Annunzio questo epitaffio: era la favola bella che ieri ti illuse, o Schlein, che oggi ti fa piangere, o Conte, che ti lascia senza voti. Camposanto". (Rin)