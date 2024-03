Medio Oriente: ministro Esteri Albares, Ue e Lega Araba uniscano forze per conferenza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione Europea e la Lega Araba dovrebbero unire le forze per garantire che si possa tenere "al più presto" una conferenza internazionale per attuare la soluzione dei due Stati in Israele e Palestina. Lo ha detto il ministro degli Esteri spagnolo, Jose Manuel Albares, ai rappresentanti dei Paesi che compongono la Lega Araba presso la sede del Cairo, riferendosi alla proposta di una conferenza di pace formulata dal governo di Madrid. "È tempo di inserire la nostra iniziativa congiunta nell'agenda internazionale", ha sottolineato il ministro, aggiungendo che questa conferenza dovrebbe svolgersi il prima possibile. "L'Ue e la Lega Araba possono aprire una nuova pagina nella regione basata sul riconoscimento reciproco e su una pace duratura. Il mondo non può tollerare la morte, la fame, lo sfollamento e la sofferenza umana", ha ribadito il capo della diplomazia spagnola. "Il cessate il fuoco è la priorità più urgente", ha riconosciuto, sottolineando l'importanza dei Paesi che hanno la capacità di "esercitare pressioni sulle parti". A questo proposito, Albares ha ringraziato l'Egitto ed il Qatar per i loro sforzi compiuti per favorire il processo di pace. (Spm)