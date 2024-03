Roma: adescano anziani e con scusa li rapinano, arrestate due persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continuano le attività della Polizia di Stato volte a prevenire e reprimere reati che colpiscono persone anziane. Nei giorni scorsi i poliziotti del VIII Distretto Tor Carbone hanno arrestato un 39enne e un 45enne, di origini sudamericane, gravemente indiziati dei reati di rapina in concorso, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, mentre, solo il 45enne anche di lesioni personali. Gli agenti sono intervenuti a seguito di numerose segnalazioni relative a due uomini che, a bordo della loro autovettura, erano intenti a perpetrare furti e rapine ai danni di anziani. Nello specifico, i poliziotti, in borghese, nella mattinata del 6 marzo scorso, hanno intercettato l'autovettura in via Pico della Mirandola, all'altezza del mercato rionale, a bordo della quale hanno visto i due che, dopo essersi fermati per pochi minuti, hanno deciso di ripartire. (segue) (Rer)