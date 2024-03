Roma: adescano anziani e con scusa li rapinano, arrestate due persone (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di osservazione ed appostamento, effettuati dai poliziotti del Distretto Tor Carbone, hanno permesso di appurare il "modus operandi" dei due uomini; questi ultimi, dopo aver adescato alcune persone anziane nei pressi di mercati rionali e supermercati, le derubavano dei loro effetti personali: in particolare, i due si appostavano con la loro autovettura e mentre il conducente si recava al di fuori e individuava le vittime, il suo complice restava nell'abitacolo costantemente in contatto telefonico con l'altro e, una volta attirata la persona con l'inganno, commetteva il furto. Ed è proprio nel comune di Fiano Romano, nei pressi del Centro Commerciale "Feronia", che gli agenti hanno deciso di intervenire quando i due malviventi hanno messo in atto il medesimo modus operandi nei confronti di un 86enne; una volta adescato, infatti, l'hanno cosparso di escrementi umani e, con la scusa di aiutarlo, lo hanno derubato di una collana d'oro, strappandogliela dal collo per poi darsi alla fuga. (segue) (Rer)