Roma: adescano anziani e con scusa li rapinano, arrestate due persone (3)

- Gli agenti visto ciò li hanno subito inseguiti fino in via San Daniele del Friuli dove poi sono stati bloccati; uno dei due uomini, però, ha sin da subito mostrato un atteggiamento non collaborativo e violento nei confronti degli agenti, provocando una colluttazione con uno di essi. A quel punto, dopo vari accertamenti svolti sul veicolo e, successivamente, presso l'abitazione di uno di loro, sono stati rinvenuti tre profumi ancora sigillati di dubbia provenienza e due collane, tra cui quella precedentemente asportata all'anziano. Alla luce degli elementi indiziari raccolti la stessa Procura ha richiesto ed ottenuto dal Giudice per le Indagini Preliminari l'emissione della custodia cautelare in carcere per gli indagati. (Rer)