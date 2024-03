Sicurezza: Iraq-Turchia, oggi a Baghdad il secondo ciclo di incontri ad alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capitale irachena Baghdad ospiterà oggi il secondo ciclo di incontri ad alto livello tra Iraq e Turchia per discutere le questioni di sicurezza e il controllo delle frontiere, al fine di coordinare gli sforzi per contrastare il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). Secondo quanto comunicato dal ministero degli Esteri di Ankara, la delegazione turca sarà composta dai ministri degli Esteri, Hakan Fidan, della Difesa, Yasar Guler, e il capo dell'Intelligence, Ibrahim Kalin. Le parti analizzeranno anche i dossier dell'acqua, dell'energia e della cooperazione per quanto riguarda il progetto della Via dello sviluppo, un sistema di infrastrutture stradali, ferroviarie ed energetiche che collegherà i porti del Medio Oriente alla Turchia e, di qui, all’Europa. Il primo round di colloqui congiunti Iraq-Turchia si era tenuto il 19 dicembre scorso. (Irb)