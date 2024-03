Germania: istituto Iw, deflusso investimenti diretti esteri 2023 di 94 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Continua il deflusso netto di investimenti diretti esteri dalla Germania, seppur in calo dai record del 2021 e 2022 pari a 100 e 125 miliardi di euro. Nel 2023, il totale è stato di 94 miliardi di euro, terzo valore più alto dall'inizio della registrazione del dato 1971. A livello internazionale, la Germania è superata soltanto dal Giappone. È quanto afferma l'Istituto dell'economia tedesca di Colonia (Iw) in uno studio che si basa sui dati sia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) sia della Bundesbank. Il direttore dell'Iw, Michael Huether, ha affermato: "La Germania perde sempre più terreno nella competizione per la localizzazione". Per l'economista, "con costi elevati, burocrazia estenuante e infrastrutture difettose, le aziende straniere ci pensano due volte prima di investire un euro" nel Paese. Secondo il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner, "non vi carenza di capitale privato, tuttavia si investe troppo poco". L'attrattiva della Germania è stata "trascurata in passato". Come riferisce il quotidiano "Handelsblatt", dal 2020, gli investimenti diretti dall'estero sono in calo "anno dopo anno". Dal 2014, gli afflussi non sono stati così bassi come nel 2023. Al contrario, le aziende tedesche continuano a espandere le loro attività, "soprattutto nei Paesi vicini". Secondo l'autore dello studio dell'Iw Christian Rusche, "l'accumulo di deflussi netti negli ultimi anni dimostra che non si è trattato soltanto di casi isolati o di effetti di recupero, ma che si può o addirittura si deve ipotizzare uno sviluppo più profondo". (segue) (Geb)