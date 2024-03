Germania: istituto Iw, deflusso investimenti diretti esteri 2023 di 94 miliardi di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La debolezza degli investimenti, sia interni sia esteri, è stata in gran parte responsabile della contrazione dello 0,3 per cento subita dal Pil della Germania nel 2023. Per l'anno in corso, secondo "Handelsblatt", non si osservano miglioramenti. In base alle previsioni dell'Istituto per l'economia globale di Kiel (Ifw), gli investimenti privati in attrezzature dovrebbero diminuire del 3,1 per cento a causa di "condizioni generali sfavorevoli con elevata incertezza sulla politica economica, aspettative aziendali offuscate e condizioni di finanziamento meno favorevoli". In questo contesto, l'Iw avverte che vi è un "urgente bisogno di azione" da parte del governo federale perché, altrimenti, "l'attrattiva della Germania come piazza economica" continuerà a erodersi. Tuttavia, secondo Hueter, l'esecutivo del cancelliere Olaf Scholz "non dà alcuna speranza di miglioramento". In particolare, i provvedimenti di austerità non possono essere la risposta alla debolezza della Germania come sede di investimenti. Per Hueter, infine, il governo federale "deve prendere sul serio questo avvertimento e perseguire una politica per la localizzazione". (Geb)