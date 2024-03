Italia-Georgia: Capo di Stato maggiore Cavo Dragone in visita a Tbilisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"In questi anni ho potuto constatare la professionalità di Nova e ho avuto modo di incontrare di persona i tanti giornalisti, giovani e motivatissimi" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si è svolta la visita in Georgia del capo di Stato maggiore della Difesa, Giuseppe Cavo Dragone. L'ammiraglio ha incontrato il ministro della Difesa georgiano, Irakli Chikovani, il quale ha espresso un ringraziamento per il fermo sostegno italiano alla sovranità e integrità territoriale della Georgia e al percorso di avvicinamento del Paese alle strutture euro-atlantiche. Inoltre, ha sottolineato l'impegno dell'Italia, importante partner internazionale, nello sviluppo delle capacità difensive della Georgia. Dopo l’incontro l'ammiraglio Dragone è stato ospitato dal suo omologo, Capo di Stato maggiore georgiano, il maggior generale Giorgi Matiashvili. Le parti hanno parlato del rafforzamento della collaborazione nel settore della difesa e delle prospettive della cooperazione in campo militare. A seguire si è tenuto un incontro con la partecipazione degli ufficiali dello Stato maggiore georgiano e dei membri della delegazione italiana. Sono state discusse le questioni legate alle esercitazioni multinazionali congiunte, alle sfide alla sicurezza nella regione e alla collaborazione tra la Georgia e la Nato. (Com)