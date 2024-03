Georgia: esplosione in palazzo a Tbilisi, evacuate 93 famiglie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'esplosione è avvenuta alle prime ore del mattino in un edificio residenziale a Tbilisi, capitale della Georgia. Non ci sono state vittime, ma 93 famiglie sono state evacuate, secondo quanto riferisce l'ufficio del sindaco della capitale. "All'alba si è verificata una forte esplosione in un edificio residenziale in via Samtredi n. 2 nel quartiere di Didube. All'indirizzo indicato vivono 93 famiglie. Secondo le prime informazioni, nessuno dei residenti è rimasto ferito. I residenti sono stati evacuati dall'edificio e l'amministrazione distrettuale di Didube ha fornito loro alloggio in alcuni alberghi”, riferisce l'ufficio del sindaco. Dopo aver esaminato lo stato dell'edificio, verrà chiarito se i residenti potranno tornare nelle loro case. Secondo alcune emittentk televisive georgiane, l'esplosione è avvenuta al primo piano dell'edificio. "Fin dai primi minuti dell'incidente, sul posto si sono mobilitati sia i dipendenti del Servizio per le situazioni di emergenza del ministero degli Affari interni e dei dipartimenti competenti, sia i rappresentanti dell'ufficio del sindaco della capitale e dell'amministrazione del distretto di Didubi", riferisce la nota dell'amministrazione comunale. (Rum)