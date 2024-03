Usa: vicepresidente Harris visiterà centro per servizi abortivi in Minnesota

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, visiterà oggi una clinica fornitrice di servizi abortivi nello Stato del Minnesota, per ribadire l'importanza attribuita dall'amministrazione del presidente Joe Biden e dal Partito democratico "al tema della salute riproduttiva" in vista delle prossime elezioni presidenziali. Lo ha confermato un funzionario della Casa Bianca, aggiungendo che i fornitori di servizi abortivi in Minnesota hanno risentito dei limiti posti all'aborto in altri Stati dell'Unione. La visita di Harris sarà la prima di un presidente o un vicepresidente Usa in una clinica abortiva. (Was)