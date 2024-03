Corea del Nord: nuovo carro armato debutta durante esercitazioni delle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha presentato un nuovo carro armato durante manovre intraprese dalle forze armate in risposta alle esercitazioni congiunte delle forze statunitensi e sudcoreane oltre il confine intercoreano. Lo riferisce oggi l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency", secondo cui il leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha guidato personalmente uno dei nuovi carri armati durante la "marcia di addestramento" di unità corazzate condotta ieri. Kim ha definito il nuovo mezzo corazzato "il carro armato più potente al mondo", ed ha espresso soddisfazione per la sua manovrabilità e potenza d'attacco. La Corea del Nord aveva esibito il prototipo del nuovo carro armato durante una parata militare a Pyongyang nell'ottobre 2020, in occasione del 75mo anniversario della fondazione del Partito del lavoro. Il carro armato che ha fatto il suo debutto operativo ieri sarebbe basato su quel prototipo. (segue) (Git)