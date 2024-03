Corea del Nord: nuovo carro armato debutta durante esercitazioni delle forze armate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di Corea del Sud e Stati Uniti hanno dato inizio lunedì 4 marzo alle annuali esercitazioni congiunte "Freedom Shield" tese a rafforzare la deterrenza congiunta contro le minacce missilistiche e nucleari della Corea del Nord. L'esercitazione, che si protrarrà per 11 giorni, giunge in un contesto di accresciuta tensione tra le due Coree, con una serie di lanci di missili da crociera e di esercitazioni d'artiglieria effettuati dalla Corea del Nord nelle ultime settimane. Il ministero della Difesa di Seul teme che Pyongyang possa reagire alla manovra con nuove provocazioni, dal momento che la Corea del Nord ha sempre definito le esercitazioni congiunte di Stati Uniti e Corea del Sud come "prove generali" di invasione ai danni del Nord. (Git)