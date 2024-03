Thailandia: ex premier Thaksin compare in pubblico per la prima volta dopo la scarcerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro della Thailandia, Thaksin Shinawatra, è comparso in pubblico stamattina per la prima volta dopo essere tornato in libertà. L'ex premier ha visitato un santuario a Bangkok, prima di imbarcarsi su un aereo verso la sua provincia d'origine di Chiang Mai, nel nord del Paese. L'ex premier è stato accompagnato dalla figlia Paetongtarn, leader del partito Per i Thai (Pheu Thai), principale forza politica del governo thailandese. (segue) (Fim)