Thailandia: ex premier Thaksin compare in pubblico per la prima volta dopo la scarcerazione (3)

- Il rientro di Thaksin in Thailandia è avvenuto lo scorso anno proprio quando il partito Pheu Thai (Per i Thai), storicamente controllato dalla sua famiglia e secondo alle elezioni parlamentari del 14 maggio scorso, è riuscito a formare un nuovo governo alla guida di una coalizione di 14 partiti. La figlia maggiore di Thaksin, Paetongtarn Shinawatra, esponente di punta del partito, aveva già annunciato all’inizio di agosto l’intenzione del padre di porre fine al suo esilio. Prima delle elezioni, lo scorso maggio, Thaksin in persona aveva effettivamente anticipato l’intenzione di rientrare in Thailandia: “Vorrei il permesso (di tornare nel Paese)”, aveva dichiarato l’ex premier nel corso di una intervista al quotidiano “Nikkei”, senza precisare a chi fosse rivolta la richiesta. “Sono rimasto separato dalla mia famiglia per 17 anni. Sono vecchio”, aveva aggiunto l’ex capo del governo oggi 74enne. (segue) (Fim)