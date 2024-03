Corea del Sud-Usa: Seul anticipa colloqui su costi difesa in vista della possibile rielezione di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Corea del Sud ha deciso di anticipare i colloqui con gli Stati Uniti per rinegoziare i termini della condivisione dei costi legati alla difesa, nonostante gli accordi attualmente in vigore scadano soltanto tra due anni. Lo riferiscono i media coreani, secondo cui la decisione è stata assunta da Seul in vista della possibile rielezione alla Casa Bianca di Donald Trump, noto per le sue pressanti richieste agli alleati degli Stati Uniti di farsi maggiormente carico degli oneri finanziari legati alla sicurezza. L'accordo bilaterale Special Measures Agreement (Sma), che stabilisce il contributo di Seul ai costi per lo stazionamento delle forze Usa sul suo territorio, viene rinnovato ogni sei anni sin dal 1991. (segue) (Git)