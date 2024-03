Catalogna: presidente Aragones convoca elezioni anticipate il 12 maggio dopo no a bilancio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito alla bocciatura della legge di bilancio per il 2024, il presidente della Catalogna, Pere Aragones, ha annunciato la convocazione di elezioni anticipate che si terranno il 12 maggio prossimo, nove mesi prima della fine naturale della legislatura. "Le linee rosse e i blocchi dall'una e dall'altra parte hanno portato alla bocciatura del bilancio con la quota più elevata di risorse della storia", ha detto Aragones in una dichiarazione pubblica. Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) ed il Partito socialista catalano (Psc) non sono riusciti a ottenere il sostegno degli altri partiti presenti in Parlamento, in particolare Uniti per la Catalogna (JxCat) dell'ex presidente della Generalitat, Carles Puigdemont. "I gruppi che hanno reso impossibile l'approvazione del bilancio in Parlamento e hanno detto no a un miliardo di euro per combattere la siccità, hanno detto no alla fine dei tagli ai posti di lavoro, hanno detto no ad altri 14 miliardi di euro per la sanità", ha spiegato il presidente nel motivare la decisione di indire elezioni anticipate. Aragones ha definito "irresponsabile" la decisione di bocciare la legge di bilancio e ha accusato i partiti di anteporre gli interessi di parte a quelli dei cittadini. (Spm)