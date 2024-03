Imprese: Rheinmetall, fatturato 2023 aumentato del 12 per cento a 7,176 miliardi euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato per la difesa tedesco Rheinmetall ha sperimentato nel 2023 un aumento del fatturato del 12 per cento a 7,176 milioni di euro dai 6,41 del 2022. Secondo quanto comunicato dallo stesso gruppo, “poiché nei singoli progetti sono stati apportati adeguamenti alle date di consegna, le vendite sono state in parte rinviate al 2024”. Il fatturato del 2023 è quindi rimasto al di sotto delle previsioni, che stimavano un totale compreso tra 7,4 e 7,6 miliardi di euro. Se si tiene conto degli effetti del tasso di cambio e delle fusioni e acquisizioni, la crescita delle vendite è stata dell'11,9 per cento, al netto di questi effetti del 10,6 per cento. La quota estera del fatturato ha sperimentato un incremento al 76 per cento dal 71 per cento del 2022. L'esercizio 2023 è stato “nuovamente caratterizzato da aumenti significativi delle vendite nei settori dei sistemi per veicoli e armi e munizioni”. Tali comparti hanno beneficiato “soprattutto” della crescente domanda dovuta alla guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Dal primo agosto 2023, con l'acquisizione dell'azienda per le munizioni spagnola Expal, Rheinmetall ha potuto notevolmente accrescere le capacità produttive disponibili, in particolare nei settori dell'artiglieria, dei mortai e dei proiettili di medio calibro. In questo modo, il conglomerato ha ulteriormente ampliato la sua posizione di “importante fornitore delle Forze armate della Nato”. Al 31 dicembre 2023, il portafoglio ordini di Rheinmetall ammontava a 38,3 miliardi di euro, nuovo massimo dopo i 26,6 miliardi di euro dell'anno precedente. (segue) (Geb)