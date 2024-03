Imprese: Rheinmetall, fatturato 2023 aumentato del 12 per cento a 7,176 miliardi euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il risultato operativo consolidato (Ebit prima degli effetti speciali) è cresciuto del 19 per cento, raggiungendo il valore record di 918 milioni di euro. Ciò significa che è stato ampiamente superato il dato del 2022 pari a 769 milioni di euro, “risultato più alto nella storia recente dell'azienda”. Il margine operativo ha raggiunto il 12,8 per cento, con un incremento di 0,8 punti su base annua. L'Ebit riportato, tenendo conto degli effetti straordinari, ammonta a 897 milioni di euro, circa 160 milioni di euro in più rispetto ai 738 del 2022. Nell’ultimo esercizio, “si è dovuto tenere conto di effetti speciali positivi per 49 milioni di euro e di effetti speciali derivanti dall’allocazione del prezzo di acquisto per 70 milioni di euro”. L'utile al netto delle imposte è salito a 586 milioni di euro, superando del 9 per cento il dato dell'anno precedente pari a 540 milioni di euro. All’assemblea generale del 14 maggio prossimo, Rheinmetall proporrà agli azionisti il pagamento di un dividendo di 5,7 euro per azione per l’esercizio 2023, dopo i 4,3 del 2022. Intanto, il flusso di cassa operativo generato dal gruppo nel 2023 ha raggiunto i 356 milioni di euro, ossia il 5 per cento delle vendite. Pertanto, il dato si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico compreso tra il 4 e il 6 per cento del fatturato. Dopo 151 milioni di euro nel 2022, il flusso di cassa disponibile operativo è migliorato significativamente raggiungendo i 356 milioni di euro nello scorso anno. Per il 2024, Rheinmetall prevede “una continua forte crescita delle vendite e degli utili, dato il contesto della politica di sicurezza”. Per la prima volta nella sua storia, il conglomerato stima che il volume delle vendite raggiungerà i 10 miliardi di euro. (Geb)