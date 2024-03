Usa: Johnson prevede cambio regole su mozione per rimuovere il presidente della Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti Usa, Mike Johnson, ha dichiarato che nel prossimo futuro verranno probabilmente introdotte modifiche ai regolamenti riguardanti la mozione per chiedere la rimozione del presidente della Camera. L'annuncio giunge mesi dopo il voto che ha unito la minoranza democratica e otto membri della maggioranza repubblicana portando alla rimozione dall'incarico del predecessore di Johnson, Kevin McCarthy. "La mozione di rimozione è una questione spesso oggetto di discussione tra i membri (della Camera)", ha detto Johnson. "Mi aspetto che probabilmente verranno introdotte modifiche, ma per essere chiari, non sono io a sostenerle; non sono io a sollevare la questione, perché per ora non penso lo sia". I regolamenti attuali prevedono che un singolo deputato possa presentare autonomamente una mozione per la rimozione del presidente della Camera e forzare un voto in tal senso. Era stato proprio l'ex presidente della Camera, Kevin McCarthy, ad accettare di introdurre una soglia così bassa, per superare le resistenze dell'ala conservatrice dei Repubblicani che si opponeva alla sua elezione. (Was)