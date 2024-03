Usa: il repubblicano Molinaro appoggia disegno di legge per tutelare fecondazione in vitro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato Marc Molinaro è diventato ieri il primo esponente del Partito repubblicano degli Stati Uniti ad appoggiare il disegno di legge Family Building Act, teso a tutelare a livello federale l'accesso alla fertilizzazione in vitro. Molinaro ha annunciato tramite una nota di aver deciso di cosponsorizzare l'iniziativa, presentata al Senato federale dalle democratiche Patty Murray e Tammy Duckworth in risposta a un recente pronunciamento della Corte Suprema dell'Alabama, che ha equiparato sul piano legale gli embrioni in vitro ai bambini. "Sono rimasto turbato e dissi da subito che ero contrario al pronunciamento dell'Alabama per limitare la fecondazione in vitro", ha affermato Molinaro in una nota. "Sono un genitore che ne ha personale esperienza, e sostengo tutte le donne e le famiglie che scelgono tale via per portare vita in questo mondo", ha aggiunto il deputato, caratterizzando la propria presa di posizione come "una decisione di buon senso". (segue) (Was)