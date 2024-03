Auto: Nissan valuta cooperazione con Honda sulla mobilità elettrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor Co. sta valutando l'avvio di una cooperazione con Honda Motor Co. nel campo della mobilità elettrica, stando a fonti aziendali citate dall'agenzia di stampa "Kyodo". La cooperazione tra i due costruttori potrebbe dar vita a una potente alleanza giapponese in grado di rivaleggiare con il colosso nazionale Toyota Motor Corp., e di reggere più efficacemente il confronto con i colossi stranieri del settore, a cominciare dai costruttori cinesi emergenti di auto elettriche. I piani studiati da Nissan prevedrebbero acquisizioni congiunte di componenti per abbassare i costi. Il progetto sarebbe ancora nelle sue fasi iniziali, e la posizione di Honda non è chiara. (segue) (Git)