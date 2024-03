Auto: Nissan valuta cooperazione con Honda sulla mobilità elettrica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I costruttori di auto giapponesi Nissan Motor e Honda Motor si preparano a ridurre la capacità produttiva in Cina a causa delle difficoltà nel tener testa ai produttori locali di auto elettriche. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui Nissan intende avviare nei prossimi giorni colloqui con il suo partner locale Donfeng Motor per arrivare a ridurre la sua capacità produttiva nel Paese del 30 per cento, pari ad un taglio di 500mila autovetture ogni anno. Ad oggi Nissan opera otto stabilimenti in Cina tramite una joint venture con Donfeng Motor. Dopo il ridimensionamento, parte della produzione rimanente verrà destinata all'esportazione verso altri mercati asiatici. "Nikkei" ricorda che lo scorso anno la produzione di Nissan in Cina è calata del 24 per cento a 793mila autoveicoli, sotto la soglia di un milione per la prima volta in 14 anni. Anche Honda intende ridurre la propria capacità produttiva in Cina, tagliandola di circa il 20 per cento sino a portarla a circa 1,2 milioni di autovetture annue. L'azienda ha già comunicato ai principali fornitori locali l'intenzione di tagliare la produzione. (Git)