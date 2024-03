Giappone: forze Usa riprendono i voli dei convertiplani Osprey

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate statunitensi in Giappone hanno ripreso oggi i voli dei convertiplani da trasporto tattico Bell-Boeing V-22 Osprey, che erano stati sospesi lo scorso anno a seguito di una serie di incidenti che hanno visto protagonisti esemplari di quel particolare velivolo. La ripresa dei voli in Giappone giunge una settimana dopo la decisione di Washington di revocare il blocco globale delle operazioni degli Osprey, che era stato decretato a seguito di un incidente verificatosi proprio in Giappone il 29 novembre scorso. L'incidente era culminato nella morte dei nove militari a bordo del velivolo, e aveva riacceso le polemiche in Giappone in merito alla sicurezza delle operazioni militari statunitensi nel Paese. Ieri il governo giapponese ha notificato la ripresa dei voli a diverse prefetture del Paese, inclusa quella meridionale di Okinawa, dove è più forte la presenza militare Usa. (segue) (Git)