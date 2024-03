Usa: è morto Paul Alexander, sopravvissuto alla polio e vissuto 70 anni in un polmone d'acciaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morto lunedì Paul Alexander, lo statunitense che dopo aver contratto la poliomelite da bambino negli anni Cinquanta, sopravvisse e trascorse il resto della sua vita in un polmone d'acciaio, diventando un avvocato e un autore. La morte dell'uomo è stata annunciata dal fratello Philip tramite la pagina GoFundMe che era stata lanciata per sostenere le spese del suo alloggio e dell'assistenza sanitaria. Paul aveva contratto la poliomelite nell'estate del 1952, all'età di 6 anni, durante il picco dell'epidemia di polio che quell'anno causò 21mila paralisi negli Stati Uniti. Lo stesso Paul restò completamente paralizzato, tranne per il collo e la testa. Contrariamente alle previsioni dei medici, però, sopravvisse e riuscì a recuperare parzialmente la capacità di respirazione autonoma, riuscendo infine a liberarsi dal polmone d'acciaio per alcune ore ogni giorno. Negli anni successivi, nonostante la paralisi e la dipendenza dal polmone d'acciaio, riuscì a laurearsi in giurisprudenza e a praticare la professione legale. Negli ultimi anni Paul stava lavorando a un secondo libro di memorie, e lo scorso gennaio aveva inaugurato un profilo TikTok. (Was)