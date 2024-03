Giappone: banca centrale discuterà abbandono tassi negativi la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca del Giappone (BoJ) discuterà la prossima settimana se e quando porre fine alla politica dei tassi di interesse negativi. Lo anticipa il quotidiano "Nikkei", fornendo un nuovo segnale dei preparativi da parte del Giappone per abbandonare dopo decenni la sua politica monetaria ultra-espansiva. Le indiscrezioni giungono in concomitanza con l'impegno assunto dalle grandi aziende giapponesi a concedere storici aumenti salariali ai loro dipendenti, per superare la lunga stagione deflattiva del Paese. La banca centrale giapponese sta attendendo i risultati formali degli annuali negoziati salariali tra le grandi aziende e la confederazione sindacale giapponese Rengo, che verranno annunciati questo fine settimana. Prima di abbandonare i tassi negativi, la BoJ intende assicurarsi che il Paese possa sostenere stabilmente un tasso di inflazione attorno al 2 per cento. L'ultimo aumento dei tassi di riferimento stabilito dalla banca centrale giapponese risale a febbraio 2007, prima della crisi finanziaria globale dell'anno successivo. (segue) (Git)