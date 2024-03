Giappone: banca centrale discuterà abbandono tassi negativi la prossima settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toyota Motor e Nippon Steel, tra le maggiori aziende giapponesi per numero di occupati, hanno acconsentito ieri a concedere storici aumenti salariali, per contribuire al superamento della lunga stagione deflattiva cui il Giappone fa riferimento come "decenni perduti". La decisione è giunta nel contesto degli annuali colloqui salariali "shunto" tra aziende e sindacati giapponesi, che si tengono ogni primavera e che definiscono le retribuzioni per l'anno fiscale successivo. Oltre a a Toyota e Nippon Steel, altre grandi aziende, come Hitachi e Panasonic Holdings, hanno pienamente accolto le richieste di aumenti salariali presentate oggi dai sindacati. Nippon Steel, in particolare, ha annunciato l'intenzione di aumentare i salari mensili dei dipendenti di ben 35.000 yen (circa 237 dollari), pari al 14 per cento: più del precedente record risalente al 1979. Toyota non ha fornito dettagli in merito agli aumenti, ma il sindacato dei lavoratori dell'azienda ha chiesto per i dipendenti un bonus pari a 7,6 mensilità di stipendio, citando l'utile operativo record di 4.500 miliardi di yen conseguito dall'azienda nell'anno fiscale ormai concluso. (segue) (Git)