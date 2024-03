Giappone: banca centrale discuterà abbandono tassi negativi la prossima settimana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni del Giappone sono aumentate per il secondo mese consecutivo a gennaio, spinte dalla crescita delle spedizioni verso la Cina. Le spedizioni all'estero sono aumentate dell'11,9 per cento annuo, secondo dati preliminari del ministero delle Finanze pubblicati il 21 febbraio. Le importazioni sono diminuite del 9,6 per cento, risultando in un deficit commerciale mensile di 1.758 miliardi di yen (11,72 miliardi di dollari). Le esportazioni di automobili sono aumentate del 31,6 per cento, mentre le spedizioni di attrezzature per la produzione di chip sono aumentate del 27,5 per cento. Le spedizioni dirette in Cina sono cresciute del 29,2 per cento a gennaio, segnando un secondo mese consecutivo di espansione. Le esportazioni verso gli Stati Uniti e l'Unione Europea sono aumentate rispettivamente del 15,6 per cento e del 13,8 per cento. (segue) (Git)